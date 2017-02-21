В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в городской больнице Стерлитамака Фото: Ксения Калинина В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в городской больнице Стерлитамака Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика в ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1 Стерлитамака. По результатам доследственной проверки были обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело возбуждено для расширения возможностей установления истины по делу, поясняется на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

По версии следствия, 2 сентября 2016 года бригадой скорой помощи в ГБУЗ ГКБ № 1 Стерлитамака был доставлен ребенок с подозрением на острый аппендицит, острую кишечную инфекцию. После обследования принято решение о транспортировке больного в другую больницу, но по дороге ребенок скончался. Предварительная причина смерти – осложнения острого гангренозного аппендицита.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также круга ответственных лиц, возможно причастных к совершению преступления, будет назначен ряд экспертных исследований.