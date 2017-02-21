Команды Башгоспедуниверситета завоевали золотую и серебряные медали в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Фото: Нина Набиулина Команды Башгоспедуниверситета завоевали золотую и серебряные медали в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Фото: Нина Набиулина

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Команды Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы успешно выступили на прошедшем в Уфе II региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и JuniorSkills.

В номинации «Предпринимательство» выступили две команды (школьники) в JuniorSkills и команда студентов в WorldSkills. К соревнованиям они готовились и тренировались в бизнес-инкубаторе, создателем и руководителем которого является доцент кафедры психологии образования и развития, кандидат психологических наук Людмила Лямина. В качестве тренеров команд выступили кандидат педагогических наук, замдиректора по воспитательной работе Института профессионального образования и информационных технологий (ИПОиИТ) БГПУ Нина Набиулина и третьекурсница факультета психологии Роксана Хасанова.

«Турнир собрал огромное количество участников по множеству направлений. В эти дни на площадках разных профессии и среди участников деловой программы можно было встретить людей, неравнодушных к будущему профессионального образования республики. Среди собравшихся: руководители министерств и ведомств, образовательных учреждений и предприятий промышленности и бизнеса. И, конечно же, наши соревнующиеся – учащиеся школ, студенты колледжей и университетов, чьи «скилзы» и оценивало компетентное жюри», — поделилась впечатлениями Нина Набиулина.

По итогам команда WorldSkill в составе первокурсников ИПОиИТ БГПУ Дмитрия Илюшина и Никиты Гордиенко получила серебряную медаль. Наставник студентов — Нина Набиулина.

Команда JuniorSkills в лице шестиклассника гимназии №91 Эмирлана Фархутдинова и девятиклассника Артура Шайнурова СОШ №38 завоевала золотую медаль.

Еще одна команда в этой же номинации — ученики девятых классов Руслан Галимов и Денис Батыров СОШ №45 удостоена серебра. Тренер школьников — Роксана Хасанова.