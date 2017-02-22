Славные сыны Башкортостана: Вафа Ахмадуллин (К 95-летию со дня рождения героя Второй мировой войны и движения Сопротивления)

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 95 лет Вафе Ахмадуллину — активному участнику Великой Отечественной войны и Словацкого национального восстания, легендарному командиру партизанского отряда «Высокие Татры», видному педагогу. Он прославил свое имя на чехословацкой земле, как и другой наш знаменитый земляк Даян Мурзин.

Вафа Мустафович Ахмадуллин родился 22 февраля 1922 года в деревне Сулейманово Златоустовского уезда Уфимской губернии РСФСР (ныне Мечетлинского района Башкортостана), в многодетной крестьянской семье.

Учился он в той же школе, которую после него закончили Файзрахман Загафуранов, Нажиба Максютова, Багаутдин Зайнетдинов и другие известные личности. В 1940 году Вафа был призван в ряды Красной Армии. Служил он на востоке страны, недалеко от границы. Войну встретил связистом батареи артиллерийского полка в украинском городе Каменец-Подольск. Участвовал в тяжелых боях, оказался в окружении, попал к партизанам. С 1942 года являлся бойцом, затем командиром взвода партизанского отряда на Украине.

В августе 1944 года по заданию Украинского штаба партизанского движения в составе группы из 15 человек был десантирован в восточную Чехословакию для поддержки Словацкого национального восстания. В сентябре того же года Вафа Ахмадуллин организовал партизанский отряд из русских, чехов, украинцев и словаков в составе около 300 человек и руководил им до воссоединения с частями наступающей Красной Армии и Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы. Отряд получил название «Высокие Татры» по названию местности. Командира все называли Василием.

За недолгое время с сентября 1944 по февраль 1945 года партизаны отряда провели 36 боевых операций. Их успеху способствовали высокая боевая выучка командира, труднопроходимая местность, поддержка местного населения. Действия отряда полностью нейтрализовали деятельность трех полнокровных полков вермахта.

По данным материалов штаба партизанского движения первого Украинского фронта, партизанский отряд «Высокие Татры» в ходе боевых операций уничтожил 626 вражеских солдат и офицеров, два фашистских самолета, четыре танка, пять бронетранспортеров, 29 грузовых и легковых машин, 11 орудий и минометов, взорвал пять мостов, один немецкий штаб, захватил в плен роту хортистских солдат и десятки гитлеровских приспешников. На минах, поставленных партизанами, подорвались три транспортных расчета.

О подвигах Вафы Ахмадуллина написаны книги Леонида Леонова «Высокие Татры», Ризвана Хажиева «Крылья беркута», Ладислава Беньо «Высокие Татры в боях за свободу», Людвига Свободы «От Бузулука до Праги», документальная повесть Мусы Гали и другие.

«В этой области, лежащей у подножья Татр,— писал в своей книге боевой генерал, бывший президент Чехословацкой Социалистической Республики Людвик Свобода, — во время словацкого восстания и до нашего прихода развил активную борьбу отряд из партизанской бригады «За свободу славян». Вначале по приказу командира Калины в горы отправилась группа из десяти человек, которая, быстро набирая силы, в скором времени преобразовалась в отряд под названием «Высокие Татры». В его составе было 28 человек, вооруженных советским и трофейным оружием. Отрядом руководил опытный советский партизан Василий Ахмадуллин, а 24-летний словацкий парень Ладислав Беньо был начальником штаба…».

После Победы Вафа Ахмадуллин недолгое время работал заместителем начальника РОВД в Ужгородской области Украинской ССР. В конце 1945 года демобилизовался и вернулся в родную Башкирию.

В мирной жизни Вафа Мустафович полностью посвятил себя народному образованию и воспитанию подрастающего поколения, стал видным педагогом. Активно участвовал в работе общественных и советских органов. До 1984 года с перерывами работал в школах Мечетлинского района. Успешно окончил Месягутовское педучилище и в 1964 году — Стерлитамакский педагогический институт. Работал учителем в Кургатовской семилетней школе, директором Абдрахимовской семилетней школы, завучем Новомещеровской школы, военруком и завучем Лемез-Тамакской средней школы. В 1956-1960 годы он являлся секретарем партийной организации колхоза имени Багау Нуриманова. В 1964-1984 годы, до ухода на заслуженный отдых, Вафа Мустафович вновь работал в Лемез-Тамакской средней школе, где учил детей русскому языку и литературе, затем трудился завучем.

Хорошую память оставил Вафа Ахмадуллин как председатель Лемез-Тамакской участковой избирательной комиссии в 1973-1975 годы. По отзывам коллег, работавших вместе с ним, он был очень требовательным и принципиальным руководителем, являл пример высокого профессионализма.

Вафе Ахмадуллиу было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Башкирской АССР». Он являлся отличником просвещения СССР. Награждался орденами Отечественной войны 1-й степени (дважды), 2-й степени, Крестом Чехословакии 1939 года, многими советскими и чехословацкими боевыми медалями. В 1945 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Чехословакии.

Вафа Ахмадуллин скончался 16 ноября 1998 года и похоронен в родной деревне.

Именем героя Великой Отечественной войны и видного педагога названа улица в деревне Кутушево Мечетлинского района. Имя Вафы Ахмадуллина носит Лемез-Тамакская средняя школа и избирательный участок №2629 в деревне Лемез-Тамак.

Известным врачом и организатором здравоохранения стал его сын Роберт Вафич Ахмадуллин, работавший в прошлые годы главным врачом райбольницы в Янауле, главным врачом санаториев «Юматово» и «Зеленая роща», начальником Управления санаториями, курортами и домами отдыха РБ.