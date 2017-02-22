В Башкирии юные игротехники и журналисты проведут «Зимовку»

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане с 23 по 26 февраля на базе детского лагеря «Черемушки», расположенного в Уфимском районе, пройдет республиканский творческо-игротехнический слёт старшеклассников, студентов и журналистов «Зимовка».

Цель слёта — решение социально значимых проблем занятости подростков и молодёжи через новые игровые и творческие технологии, а также создание общего молодёжного информационного пространства в регионе.

В программе слёта — мастер-классы по игровой коммуникации и творческим возможностям, массовые сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы и инновационные авторские шоу, телепросмотры и обсуждения креативных телероликов, развлекательная и досуговая программа, предполагающая плавание в бассейне, катание на коньках.

В качестве почетных гостей и лекторов слёта ожидаются представители Управления по работе с обращениями и приему граждан Администрации Главы РБ, а также руководитель областной программы поддержки и развития детской и молодежной самодеятельной прессы Андрей Косарев (г. Самара), руководитель детско-юношеской телестудии «Желтый бегемот» Егор Кривошеев (г. Москва), лауреат Всероссийской премии «Голос сердца», победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI века-2009», победитель Всероссийского конкурса «Славим Отечество» Марина Сафонова (г. Кумертау).

Инициатором проведения слета является Башкортостанское региональное отделение ООДО «Лига юных журналистов». Слет проводится при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ, Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, республиканских детских и молодежных общественных организаций, объединений подростковых клубов и центров детско-юношеского творчества, который поддерживает творческую инициативу подростков в области журналистики и игровых технологий.