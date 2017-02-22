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22 февраля Среда

Уфа   °

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 23 февраля

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 23 февраля.

В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить на ул. Б. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 31, 36, 36/1, 38; ул. М. Рыльского, 20; ул. Ю. Гагарина, 54/1, 54/2, 56; ул. Ак. Королёва, 18, 22.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов будет производиться по следующим адресам:

ул. Первомайская, 4а; ул. Попова, 25; ул. 40 лет Октября, 5; ул. Кольцевая, 94; ул. Блюхера, 12/2; ул. Кольцевая, 207; ул. Российская, 62; ул. Ш. Руставели, 27/1; ул. Дмитрова, 242, 244, 246, 248; ул. Российская, 11; ул. Ульяновых, 11/3.

Теги: ЖКХ,уборка снега
 
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