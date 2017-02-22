В уфимском парке «Ватан» 23 февраля пройдет фестиваль «Защитники Отечества»

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в честь Дня защитника Отечества региональное отделение «Единой России» организует праздничные мероприятия. Фестиваль «Защитники Отечества» пройдет 23 февраля в уфимском этнопарке «Ватан» (нижняя площадка за Конгресс-холлом), сообщили в региональном отделении партии. Начало в 12.00.

Перед жителями республики выступят Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв и Руководитель Администрации Главы республики Владимир Нагорный. В программе — военная реконструкция, которую представят воспитанники военно-патриотических клубов Уфы, а также концерт.

В рамках праздника поисковики республики планируют передать родственникам личные вещи рядового Красной Армии Ильи Овсянникова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки солдата были обнаружены в ходе поисковой экспедиции в Ленинградской области.