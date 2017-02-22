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22 февраля Среда

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Как увидеть 12 потайных мест «Уфа-Арены»

СПОРТ

Как увидеть 12 потайных мест «Уфа-Арены» Фото: Валерий Шахов

Как увидеть 12 потайных мест «Уфа-Арены» Фото: Валерий Шахов

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В среду, 22 февраля, для уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» начинается самая горячая часть чемпионата КХЛ — плей-офф. Как уже сообщало агентство «Башинформ», нас сразу же ждет «зеленое дерби» — соперником в 1/4 финала конференции стал казанский «Ак Барс».

В этом сезоне уфимцы уже трижды побеждали казанцев. Первый раз — в ноябре, дома, со счетом 4:2. Тогда «юлаевцы» дважды поразили ворота соперника в большинстве после удаления до конца матча нападающего гостей Иржи Секача. Второй и третий раз команды встречались в Казани. 5 февраля, благодаря буллиту Линуса Умарка, победа снова досталась Уфе, третья встреча завершилась в пользу казанцев — 6:5, финальный гол команда забила в овертайме.

Самый важный матч «зеленого дерби» прошел в Уфе 14 февраля. Уфимцы обыграли казанцев 3:1 и гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата.

К началу плей-офф мы публикуем новый специальный проект ИА «Башинформ» — фоторепортаж потайных уголков «Уфа-арены», куда не пускают посторонних и которые почти не показывают по телевизору.

Материал «12 потайных мест «Уфа-Арены» и эксклюзивные фото можно посмотреть в разделе «Лонгриды».

Теги: хоккей,кхл,плей-офф,«Уфа-Арена»
 
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