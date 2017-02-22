Издана книга «Соотечественники» о современных жителях Башкортостана

Фото:

Фото:

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В издательстве «Ридера» (Екатеринбург) вышла книга «Соотечественники» (Портреты современников — башкортостанцев) журналистки Эльвиры Халиковой. В книге собраны ее очерки, зарисовки, интервью, опубликованные в журнале «Ватандаш» в разные годы.

Эльвира Халикова работает в журнале «Ватандаш» с его основания, 1996 года. Она член Союза журналистов РБ и РФ, лауреат всероссийских и республиканских журналистских конкурсов, победитель Республиканского конкурса «Медиапрофи-2015». «Соотечественники» — вторая часть публицистического сборника «Красота — слово женского рода» (Уфа, 2004), посвященного женщинам республики.

Книга «Соотечественники» состоит из 31 главы. Каждая глава посвящена соотечественнику, чья биография вызовет большой интерес у читателей. Среди героев публикаций — врачи, учителя, писатели, журналисты, актриса, оперная певица, музыкант, композитор, режиссер, ректор университета, депутат, ученый, медсестра, воспитательница детского сада. Статья под названием «Народный учитель» посвящена учительнице химии уфимского лицея №42 Лизе Агадуллиной, первой в республике удостоенной высокого звания «Народный учитель Российской Федерации». О жизненном пути и духовных ценностях идет беседа в интервью с доктором философских наук, профессором, депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной. Статья о писателе, журналисте Гульсире Гизатуллиной-Гайсаровой была признана лучшей в номинации «Очерк», за которую автор была награждена республиканской премией.

Автор с одинаковым интересом повествует как о молодых девушках, покоряющих конкурсы красоты и модельные подиумы страны и зарубежья, так и о 70-летней женщине из учалинской глубинки, всю жизнь проработавшей шахтером, с увлечением занимавшейся башкирским фольклором и пропагандировавшей язык и культуру своего народа. Есть главы, в которых раскрывается деятельность благотворительных фондов «Мархамат» и «Наши дети».

Книга будет размещена и в электронном формате на сайтах интернет-магазинов.