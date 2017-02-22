В Башкирии пройдет политический квест «Стать депутатом»

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане пройдет политический квест «Стать депутатом». В рамках форума «Образование. Наука. Карьера. Спорт», который состоится 1 марта в Уфе, молодежь сможет окунуться в атмосферу выборной кампании и познать на собственном опыте, что значит быть кандидатом в депутаты. Участникам предстоит пройти все этапы — от регистрации до избрания, а также познакомиться с действующими депутатами, сообщили молодогвардейцы.

Для прохождения квеста приглашаются все, кому интересна политическая жизнь, кто реально планирует связать свою жизнь со сферой политики. Участникам необходимо зарегистрироваться на молодежном сайте МИР www.02mir.ru. Количество мест ограничено.