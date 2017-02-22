Видные деятели культуры Башкортостана: Валерий Башенёв (К 75-летию профессора)

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой знаменательный юбилей отмечает Валерий Башенёв — известный музыкально-общественный деятель, музыкант и педагог высшей школы.

Валерий Алексеевич Башенёв родился 22 февраля 1942 года в городе Карпинске Свердловской области РСФСР, в семье служащих. Мать, Клавдия Петровна, работала бухгалтером, отец, Алексей Александрович, трудился на заводе. Родители страстно любили музыку: мама хорошо пела, отец играл на баяне.

Валерий с увлечением ходил в музыкальную школу учиться игре на баяне. С детства часто выступал на сцене. Уже с пятого класса он работал музыкальным руководителем-баянистом в пионерском лагере. В 1957 году за активное участие в художественной самодеятельности был отмечен почетной грамотой Карпинского горкома комсомола. Валерий Алексеевич всегда тепло вспоминает своего учителя по баяну Рудольфа Давыдовича Коха, преподавателей Михаила Ивановича Пшеничникова, Анну Федотовну Архипову.

В 1963 году он окончил Челябинское музыкальное училище по классу баяна и хорового дирижирования. Поступил в Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Отслужил в рядах Советской Армии, где являлся дирижером оркестра.

После успешного окончания Уфимского учебно-консультационного пункта института им. Гнесиных в 1970 году Валерий Алексеевич трудился в Уфимском государственном институте искусств. Являлся деканом, проректором по учебной и научной работе. Одновременно с 1974 года работал солистом, концертмейстером литературно-музыкального лектория Башкирской государственной филармонии.

С 2003 года Валерий Башенёв — заведующий кафедрой музыкальных инструментов и теории музыки Башгоспедуниверситета им. Акмуллы. С 2013 года работал профессором кафедры музыкальных инструментов и музыкально-компьютерных технологий БГПУ.

Валерий Алексеевич снискал известность как блестящий музыкант с большим концертным репертуаром, куда входили сочинения зарубежных и отечественных композиторов. В 70-90-е годы большой популярностью пользовались квинтет многотембровых баянов и трио баянистов УГИИ с его участием. Он много сделал по пропаганде народной и национальной музыки, выступая в составе концертных бригад Башгосфилармонии, УГИИ, Союза композиторов республики, Башкирского государственного театра оперы и балета.

Воспитанники Валерия Башенёва — оркестр народных инструментов, ансамбль народных инструментов и квартет «Музыкальная шкатулка» стали дипломантами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1985), лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Как педагог он подготовил сотни выпускников, среди которых — сегодняшние профессора и доценты, видные деятели культуры, удостоенные высоких почетных званий. Более 20 его студентов становились призерами конкурсов и фестивалей самого высокого уровня. Валерий Алексеевич участвовал в Днях культуры Башкирской АССР в ГДР (Галле, 1986), Москве (1987, 1989), Казани (1989), Всероссийском фестивале народной музыки (Уфа, 1994).

Валерий Башенёв является автором более 100 научно-методических работ. Среди них — учебные издания по проблемам теории и истории и музыкального исполнительства и образования, учебно-методические пособия для студентов, сборники инструментовок, обработок и переложений для баяна, научно-теоретические и методические статьи, доклады.

Многие годы Валерий Алексеевич вел большую общественную работу. В разное время он входил в коллегию и тарификационную комиссию министерства культуры республики, являлся членом правления Башкирского отделения фонда культуры РСФСР и заместителем председателя правления Башкирского отделения Музыкального общества РСФСР. Участвовал в работе жюри международных, всесоюзных и республиканских конкурсов. Являлся председателем и членом многих государственных экзаменационных комиссий ряда высших и средних учебных заведений Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей.

За большие заслуги в развитии музыкальной культуры и многолетнюю научно-педагогическую деятельность Валерий Башенёв удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР». В 2013 году он награжден российским орденом Дружбы. Его труд отмечен почетным знаком ЦК ВЛКСМ за активное участие в проведении XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1985), медалями. Валерий Алексеевич является дипломантом всероссийских конкурсов в Туле (1986) и Кургане (2002), лауреатом международных конкурсов в Новосибирске (2001) и Уфе (2015), всероссийских конкурсов в Оренбурге (2002) и Саратове (2005).