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22 февраля Среда

Уфа   °

В Уфе пройдет полуфинальная игра юбилейного сезона Башкирской открытой лиги КВН

КУЛЬТУРА

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

27 февраля в Уфимском Конгресс-холле состоится полуфинальная игра юбилейного сезона Башкирской открытой лиги КВН. В игре под названием «Башҡорт юморы һағында» («На страже башкирского юмора») сыграют такие команды, как «Бер минут» (Уфа), «Мыртый» (Зианчуринский район), «Нөктә.ru» (Уфа), «Башstar» (Салаватский район), «Ритайым+» (Кугарчинский район), «Әннәгиҙергеннәйем» (СПб, Зилаирский район). По итогам игры определятся финалисты пятого сезона.

Участники будут соревноваться в конкурсах фристайл «Ике көн ҡунаҡ, өсөнсө көн — муйнаҡ», разминка «КиВиНда ла булдыҡ беҙ», видеоозвучка «Күңелең киң булһа, шаяртыу табыла», КОП (конкурс одной песни) «Йырым булһын бүләгем» («Дарю песню»).

«За пять лет игры Башкирской открытой лиги КВН среди команд студенческой и трудящейся молодежи посетили около восьми тысяч человек. «Башкирская открытая лига КВН» является организатором игр среди школьников республики, тренингов лидерской направленности, Школ КВН. Уже стал традицией приезд команд не только из Башкортостана, но и из городов с многочисленным проживанием башкир: Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга. Налажены связи с Казахской лигой «Жайдарман» и Татарской лигой КВН. Планируются совместные мероприятия», — сообщил председатель «БОЛ КВН» Урал Каримов.

Организатор мероприятия — Региональная общественная организация РБ «Башкирская открытая лига Клуба веселых и находчивых».

Теги: КВН
 
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