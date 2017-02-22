В Ростове-на-Дону почтили память народного поэта Башкортостана Рами Гарипова

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Вечер, посвященный 85-летию народного поэта Башкортостана Рами Гарипова, прошел в литературной гостиной государственной публичной библиотеки Ростова-на-Дону. Мероприятие было подготовлено руководителем башкирской секции татаро-башкирского культурного центра «Якташтар» Махмутом Салимовым, при непосредственной помощи Донской государственной публичной библиотеки и при содействии Управления социально-политических коммуникаций Ростовской области. На тематический вечер пришли более 50 наших земляков.

Как сообщила жительница Ростова-на Дону Галина Салимова, вечер открыл главный библиотекарь Донской государственной публичной библиотеки, руководитель центра культурных программ Михаил Мун. «Для собравшихся стало полной неожиданностью, когда Михаил Енсонович (кореец по национальности), не только приветствовал нас, но и прочитал стихотворение «Туган тел» на башкирском языке», — отметила собеседница.

Первая часть тематического вечера называлась «Слово о Родине». Стихотворение «Башкортостан» на башкирском языке прочитал Владимир Буйдаков, уроженец Зианчуринского района Башкортостана. На русском языке эти стихи прочитал уфимец, студент механико-математического факультета Южного федерального университета Фадис Алетдинов. Своим ярким душевным выступлением они сумели задать настрой всему вечеру. Вместе со стихами Рами Гарипова участники мероприятия в своих выступлениях еще раз вспомнили Башкортостан, его талантливый и трудолюбивый народ. Все стихи Рами Гарипова читались сначала на башкирском языке, а потом звучали прекрасные переводы на русский язык А. Хусаинова, Я. Серпина, Г. Шафикова и И. Измайлова.

Тема Родины неразрывно связана с родным языком. Вторую часть «Слово о родном языке» открыла стихотворением «Туган тел» Флюра Муфтахова, выходец из Давлекановского района. В своем выступлении она рассказала о необходимости сохранения и изучения родного языка.

Поэма Рами Гарипова «Аманат», прочитанная на башкирском языке Гульнур Акуловой (уроженка Учалинского района), продолжила тему родного языка. Альбина Канбекова прочитала «Аманат» на русском языке.

Третья часть вечера называлась «Слово о курае». Ведущий Махмут Салимов рассказал историю об арабском путешественнике Ибн-Фадлане, посетившем башкирские земли в 922 году. Ибн-Фадлан описал, как башкиры играют на курае мелодию о журавлях. Гость праздника Владимир Буйдаков сыграл на курае башкирские мелодии, а Мажида Амирханова и Эльвина Багаутдинова прочитали стихотворение «Курай».

Также на вечере вспоминали башкирского батыра Салавата Юлаева. «Балладу о Салавате» прочитала Раиса Баткаева. Владимир Буйдаков спел на башкирском песню «Ай-hай, Салауат!», известную всем в исполнении группы «Караван-сарай».

Песню на стихи Рами Гарипова «Минең йондоҙом» исполнила группа «Февраль» в составе Дамира Салимова, Павла Кучеренко и Владимира Буйдакова. Елена Зарипова прочитала стихи «Каменный цветок», «Жаворонок», Альбина Канбекова прочитала стихотворение в переводе Айдара Хусаинова, Фадис Алетдинов — про «Уфимский вокзал».

Махмут Салимов прочитал на башкирском языке последнее стихотворение Рами Гарипова «Февраль. Буран», которое было написано поэтом 19 февраля 1977 года, за день до смерти. Потом он прочитал это стихотворение на русском языке в переводе Айдара Хусаинова.

«Вечер, посвященный народному поэту Башкортостана Рами Гарипову, закончился, но люди еще долго не расходились, общались, слушали мелодии курая и с удовольствием смотрели башкирский танец в исполнении ученицы VI класса Ании Акуловой», — рассказали наши соотечественники-ростовчане.