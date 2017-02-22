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22 февраля Среда

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В Башкирии ограничивается движение грузовиков из-за непогоды

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ограничивается движение грузовиков из-за непогоды Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии ограничивается движение грузовиков из-за непогоды Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На участке 1300-1323 км федеральной трассы М5 «Урал» (территория Туймазинского района) вводится ограничение движения грузовиков, сообщает Управление дороги «Приуралье». Оно действует 22 февраля с 11 до 16 часов: в это время ожидается метель, гололед, снежные заносы и накат, порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

«Водителям рекомендуется переждать этот период. В случае ЧП помощь дорожных служб можно вызвать по телефону 8(347) 228-12-18», — напомнили в Управлении федеральных дорог «Приуралье».

Теги: дорожное движение,ограничение,непогода
 
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