В Уфимской санаторной школе-интернате № 2 прошел концерт «Во славу Отечества»

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Концерт «Во славу Отечества», посвященный Дню защитника Отечества, состоялся накануне в Уфимской санаторной школе-интернате № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении. Праздничная акция была проведена учащимися 2 – 7 классов.

Кульминацией мероприятия было выступление гостей: подполковника полиции, председателя Совета Башкирского Республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберта Шагимуратова, атамана хуторского казачьего общества «Бельское казачество Уфы» Евгения Кривошеева, подполковника ГИБДД в отставке Абузара Насибуллина.

Школьники читали стихи, пели песни, как на русском, так и на башкирском языках, показали сценку «В призывном пункте». Сюрпризом стало исполнение попурри военных песен воспитателями школы-интерната.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве с общественной организации ветеранов «Боевое братство», в соответствии с которым Уфимская санаторная школа-интернат № 2 становится подшефным учреждением организации. Аналогичное соглашение было подписано с Хуторским казачьим обществом «Бельское казачество Уфы».

В ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 обучаются, воспитываются и получают лечение 180 детей из малообеспеченных семей, имеющих одного из родителей, дети-сироты, социальные сироты, дети, родители которых находятся в местах лишения свободы, объединенных диагнозом – закрытые, затухающие и малые формы туберкулеза