В Уфе в Школе молодого журналиста завершилась учеба очередного набора Фото: ШМЖ В Уфе в Школе молодого журналиста завершилась учеба очередного набора Фото: ШМЖ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе Школа молодого журналиста завершила программу обучения очередного набора. Сертификаты о прохождении обучения получили 50 ребят. Все они студенты различных вузов столицы. Выпускники активно сотрудничают со СМИ республики, развивают студенческие газеты и медиацентры.

Четырехмесячный курс обучения включал лекции, семинары, тренинги, стажировки в СМИ региона, знакомство и общение с ведущими медиа-менеджерами, руководителями пресс-служб министерств и ведомств Башкортостана, индивидуальные практические работы по написанию текстов.

«Впервые с начинающими журналистами встретился министр молодежной политики и спорта республики, мы посетили музей Государственного собрания – Курултая республики и узнали о специфике парламентской журналистики, впервые приняли участие в акции МВД России «Студенческий десант», поговорили о пропаганде здорового образа жизни, учились писать, фотографировать, ходить на пресс-конференции, брать интервью, работать с информацией, ее поиском и анализом. Ребята познакомились с телекомпаниями, кто-то остался проходить стажировку, мы посетили студии звукозаписи радиостанций. Это огромный опыт и я рада, что у нас все получилось. Спасибо всем коллегам-журналистам за помощь в организации школы. Спасибо большое БГПУ им. М.Акмуллы за помощь в реализации проекта», — рассказала руководитель проекта Елена Арямнова.