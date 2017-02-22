Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» сыграли в хоккей со звездами российского кино и федеральных СМИ

Фото:

















Фото:

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

19 и 20 февраля в городе Сибай Республики Башкортостан состоялись товарищеские матчи между командами звезд российского кино и телевидения, федеральных СМИ, ООО «Газпром трансгаз Уфа» и местного клуба «Горняк».

В составе сборной «Российская пресса» на лед вышли: чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин, легендарный хоккеист Сергей Гимаев, спортивные комментаторы, тележурналисты Антон Верницкий и Денис Казанский. Команду артистов «КомАр» представили актеры сериалов «Молодежка» и «Глухарь-2» Тимофей Фокин, Владислав Шкляев, российский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Uma2rman» Сергей Кристовский и другие.

– Всем известно, что Уфа – спортивный город, который не раз становился площадкой крупнейших событий международного и российского масштаба, но хоккей любят и за ее пределами. Мы хотим, чтобы спортом «болели» не только в крупных административных центрах, но и в отдаленных уголках Башкортостана, – рассказал главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Усманов, открывая праздник на площадке ледовой арены «Ирандык» столицы башкирского Зауралья под аплодисменты свыше полутысячи болельщиков.

Отметим, что такие встречи в ООО «Газпром трансгаз Уфа» проводятся с 2012 года и завоевали большую популярность у любителей хоккея.

Первыми на лед вышли хоккеисты местного любительского клуба «Горняк» и «Российской прессы». Итог встречи – 9:7 в пользу команды федеральных СМИ.

– Команда «Горняк» берет молодостью, – поделился в перерыве Сергей Гимаев. – В обороне мы играли не лучшим образом, однако быстро собрались. Радует город и болельщики. Мы получаем удовольствие не только от игры, но и от общения.

Встреча команд звезд кино и телевидения «КомАр» и ООО «Газпром трансгаз Уфа» закончилась со счетом 6:5 в пользу гостей. В игре с хоккеистами «Горняка» артисты проиграли.

– Я впервые играю в Башкортостане, организация мероприятия – на высшем уровне. Думаю, местные жители надолго запомнят эти два дня, – поделился с журналистами рок-музыкант, бас-гитарист группы «Uma2rman» Сергей Кристовский.

Встреча давних товарищей – башкирских газотранспортников и представителей федеральных СМИ – традиционно получилась интригующей. Несмотря на усилия журналистов, уфимцам удалось вырваться вперед и стать победителями. Встреча завершилась со счетом 5:7.

– До этого нам приходилось играть в Туймазах, Кармаскалах, теперь – в Сибае. Мы стали замечать, что даже в небольших населенных пунктах ребята достаточно хорошо играют в хоккей. Это приятно, думаю, что мы приедем в Башкортостан еще не раз, – пообещал ведущий Первого канала, тележурналист Антон Верницкий.

В дни праздника состоялись мастер-классы Андрея Николишина и Алексея Бадюкова для юных воспитанников ХК «Горняк», а также звездная автограф-сессия. Гости совершили увлекательный этнотур по местным достопримечательностям, в ходе которого познакомились с культурой и обычаями башкирского народа.