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22 февраля Среда

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В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин

Фото: группа «БашДТП»/ Тимур Абдуллин

В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин

Фото: группа «БашДТП»/ Тимур Абдуллин

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе «КамАЗ» протаранил пять машин. Массовое ДТП произошло 22 февраля в микрорайоне Сипайлово. По информации очевидца, выложившего фотографии в группе «БашДТП» «Вконтакте», «КамАЗ» снес «ГАЗель», вмял «Киа» и зацепил «Хонду», «Ниву» и «Уаз». Предполагаемая причина автоаварии — отказ тормозов у виновника случившегося.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Свидетели ДТП предостерегают участников движения о затруднении движения в данном микрорайоне.

Теги: ДТП
 
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