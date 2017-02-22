Газета «Истоки»: О будущем печатной книги
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина /.
В восьмом номере газеты «Истоки» Марианна Давлетова в авторской колонке рассуждает о будущем печатной книги.
В рубрике «Увлечения» Гульчачак Мусалимова рассказывает о хобби начальника караула УПЧ №1 Сергея Демиденко, коллекционирующего модели пожарных машин.
В материале «Врата свободы» опубликованы воспоминания первого дипломированного режиссера Башкирии Малика Якшимбетова.
Раздел «Поэзия» представлен стихами Тихона Синицына.
В литературном вкладыше газеты публикуются сразу три рассказа: «От ворот поворот» Игоря Вайсмана, «Летят перелетные птицы» Леонида Бахнова и «Чудовище ты мое любимое!» Наны Эристави.
Янина Свице в статье «Бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам» делится впечатлениями о современном бале в доме-музее С.Т. Аксакова.