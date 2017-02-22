Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.85 ↓

EUR 61.20 ↑

22 февраля Среда

Уфа   °

Газета «Истоки»: О будущем печатной книги

КУЛЬТУРА

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина /.

В восьмом номере газеты «Истоки» Марианна Давлетова в авторской колонке рассуждает о будущем печатной книги.

В рубрике «Увлечения» Гульчачак Мусалимова рассказывает о хобби начальника караула УПЧ №1 Сергея Демиденко, коллекционирующего модели пожарных машин.

В материале «Врата свободы» опубликованы воспоминания первого дипломированного режиссера Башкирии Малика Якшимбетова.

Раздел «Поэзия» представлен стихами Тихона Синицына.

В литературном вкладыше газеты публикуются сразу три рассказа: «От ворот поворот» Игоря Вайсмана, «Летят перелетные птицы» Леонида Бахнова и «Чудовище ты мое любимое!» Наны Эристави.

Янина Свице в статье «Бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам» делится впечатлениями о современном бале в доме-музее С.Т. Аксакова.

Теги: Истоки
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть