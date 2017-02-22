В Башкирии сломанная лопата стала причиной потасовки между нетрезвыми соседями

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане сломанная лопата стала причиной потасовки между нетрезвыми соседями. В отдел полиции Илишевского района поступило сообщение о госпитализации 55-летнего местного жителя. Врачи «скорой» диагностировали у него травму головы.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в этот день потерпевший и его 34-летний знакомый выпивали. В какой-то момент они поссорились из-за того, что сосед накануне сломал черенок лопаты односельчанина при уборке снега. Конфликт перерос в драку, нетрезвый мужчина схватил топор и ударил обухом хозяина дома, которого позже с травмой головы обнаружил знакомый.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный сельчанин, проживающий на той же улице, что и потерпевший. Задержанный полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.