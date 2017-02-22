Башкирия на четвертом месте в ПФО по развитию частных детсадов Фото: Олег Яровиков Башкирия на четвертом месте в ПФО по развитию частных детсадов Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан на четвертом месте в Приволжском федеральном округе по развитию частных детских садов, имеющих лицензию на образовательную деятельность. В настоящее время в республике 22 частных дошкольных учреждения: в Уфе (20), по одному в Стерлитамаке и в Белебее, привела данные в ходе расширенного заседания Минобразования РБ министр Гульназ Шафикова.

По словам главы ведомства, остальные районы пока работу по развитию частного дошкольного образования ведут недостаточно, а по планам РФ к 2018 году увеличение доли негосударственного сектора в дошкольном образовании должно произойти в 2-2,5 раза. Поэтому деятельность в этом направлении необходимо активизировать.

Говоря о государственных детских садах, Гульназ Шафикова отметила, что очередь на зачисление детей в возрасте с трех до семи лет в Башкортостане ликвидирована.

«В регионе остается высокая очередность детей до трех лет. За прошлый год от родителей детей до трех лет зарегистрировано на 3000 заявлений больше, чем в 2015 году. В этом году планируется ввести 2885 мест», — сказала министр образования.

Проблемная ситуация с детскими садами наблюдается в Белорецком, Мелеузовском, Туймазинском, Учалинском, Уфимском районах и в городах Нефтекамск, Стерлитамак, Салават, Сибай, Октябрьский, Уфа.

Гульназ Шафикова отметила работу консультационных центров, действующих при дошкольных образовательных учреждениях.

«Сегодня они должны быть центром не только методической помощи родителям, но и помогать в присмотре и уходе за детьми, в организации родительских сообществ, в получении дополнительных образовательных услуг, в сопровождении частных детских садов. Надеемся, что уфимский детский сад №58, который в этом году получит субсидию из федерального бюджета, разработает модульный алгоритм работы по данным направлениям», — заключила глава ведомства.