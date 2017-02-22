В Уфе утвержден план подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама Фото: БГПУ

В Уфе утвержден план подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама Фото: БГПУ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе составлен план подготовки специалистов в 2017 году с углубленным знанием истории и культуры ислама. Утверждение его прошло за круглым столом в конференц-зале главного корпуса БГПУ им. М.Акмуллы. Здесь собрались представители руководства университета, властных структур, исламского духовенства для подведения итогов работы за 2016 год. В заседании Координационного совета Межведомственного научно-исследовательского Центра развития мусульманского образования приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Тагир Ибрагимов, ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин, проректоры по учебной работе БГПУ и Российского исламского университета ЦДУМ России, директор колледжа им. М. Султановой ДУМ РБ Ильдар Малахов, представители БГУ, молодежного отдела ЦРО ДУМ РБ.

Как отметил в отчетном выступлении директор МНИЦ БГПУ им. М. Акмуллы Данияр Абдрахманов, вузы-партнеры БГПУ и Российский исламский университет ЦДУМ России, а также структуры ДУМ РБ в рамках реализации важного федерального проекта по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама за период с 2014 по 2016 год достигли полного выполнения всех показателей. Качество и своевременность выполнения показателей госзадания стали основанием для увеличения финансирования проекта на 2017-2020 годы. В выступлении было отмечено, что проект призван также осуществлять мероприятия, направленные на развитие русского языка за рубежом, учитывая то, что БГПУ им. М. Акмуллы является университетом ШОС. Принципиальной задачей также является трансляция ценностей ислама, традиционного для народов нашей страны, на евразийское пространство, Дальний Восток, страны СНГ, в частности Кыргызскую республику. Одной из приоритетных задач проекта также является профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма.

Заседание Координационного совета завершилось подписанием Соглашения о сотрудничестве между БГПУ им. М. Акмуллы и РИУ ЦДУМ России на период 2017-2020 годы.