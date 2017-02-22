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В Уфе из торгового центра «Иремель» эвакуируют людей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из торгового центра «Иремель» эвакуируют людей Фото: автор

В Уфе из торгового центра «Иремель» эвакуируют людей Фото: автор

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе из торгово-развлекательного центра «Иремель» эвакуируют людей. Об этом агентству «Башинформ» сообщил очевидец. По его словам, к комплексу подъехали пожарные машины, а посетители ТРК выходят на улицу. Отмечается, что дыма не видно.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ прокомментировали, что поступил ложный сигнал.

Сотрудник ТРК «Иремель» подтвердил, что в здании сработала пожарная сигнализация. Обстоятельства случившегося уточняются.

Теги: ЧП,МЧС,эвакуация
 
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