В новом фильме «Из Уфы с любовью» будут звучать мотивы башкирской музыки

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В новом полнометражном художественном фильме «Из Уфы с любовью» будут звучать мотивы башкирской музыки. Как рассказал режиссер кинокартины Айнур Аскаров, сейчас работа над фильмом вступила в завершающую стадию. Музыку к фильму пишут два автора — работающий в Санкт-Петербурге композитор с уфимскими корнями Руслан Шафиков и известный в республике музыкант, руководитель этно-группы «Йатаган» Ильдар Шакиров.

«Музыка будет разнохарактерной, современной, но башкирские мотивы в нее, конечно, будут включены. Ильдар записывает живое звучание национальных инструментов. Музыка будет оригинальной, необычной», — пояснил режиссер.

Параллельно с записью саундтреков идет процесс докрашивания фильма, ведется работа по компьютерной графике. Республиканская премьера запланирована на 30 марта — в этот день лента выйдет на экраны кинотеатров Уфы, Баймака, Сибая, Октябрьского и Месягутово. Предпоказ для СМИ состоится в кинотеатре «Родина» 23 марта.

«Из Уфы с любовью» — романтическая комедия. Действие происходит в Уфе, главные герои — молодые жители города. В картине снялись многие известные актеры — Ильсияр Гизетдинова, Хурматулла Утяшев, Айсылу Юмагулова, Эмиль Амиров; профессор УГИИ Фардуна Касимова, пародист Ильсур Тайсин. Главные роли играют молодые актеры Полина Смыковская из Москвы и студент-первокурсник УГИИ Аскар Нагаев. Полнометражный фильм создается студией «Аскарфильм» на грант Главы Башкортостана в размере 4,5 млн рублей.