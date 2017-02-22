В уфимской гимназии №39 старшеклассники торжественным маршем прошли на Смотре строя и песни

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

420 учащихся девятых, десятых и 11 классов уфимской гимназии №39 прошли торжественным маршем на Смотре строя и военно-патриотической песни. Ежегодное мероприятие состоялось в преддверии Дня защитника Отечества.

В гимназии существует незыблемая традиция уже с первого класса формировать у подрастающего поколения верность Родине и готовность к служению Отечеству.

«Я работаю в этой школе с 1979 года и на протяжении всего этого времени мы занимаемся патриотическим воспитанием учащихся и уже создали определенные методические наработки в этой области. Патриотическое воспитание — это не разовая, а системная работа, — говорит учитель физкультуры и ОБЖ Иван Сиваков. — Смотр строя и песни объединяет детей, учит их быть ответственными, формирует чувство коллективизма. Всё это помогает им побеждать не только на уровне школы и района, но и города. Так, в прошлом году 9Б класс стал лучшим в Смотре в Уфе. И это мероприятие нельзя назвать обязательным. Ребенка невозможно заставить прийти на репетицию в выходной или остаться после уроков».

По словам преподавателя, в процессе подготовки в каждом классе выявляется лидер — командир, который ведет за собой отряд. Все дети переживают за свое выступление. Каждый ребенок старается исполнить всё безупречно, четко.

Жюри оценивало команды по нескольким критериям, это не только выполнение всех приемов, движение строевым шагом и исполнение строевой песни, но также оценивались действия командира и форма одежды.

На Смотр были приглашены военные, бывшие военнослужащие, участники боевых действий, родители.

В этом году победителями мероприятия стали прошлогодние лидеры, уже повзрослевшие ученики 10Б, и их классный руководитель Маргарита Венедиктова. Им и предстоит защищать честь школы на городском Смотре.