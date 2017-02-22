В России бесплатная приватизация жилья стала бессрочной Фото: Depositphotos.com В России бесплатная приватизация жилья стала бессрочной Фото: Depositphotos.com

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Бесплатная приватизация жилья для граждан России стала бессрочной. Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ. В частности, исключено положение, которым установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принята норма о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан. При этом, как и прежде, бесплатно приватизировать жилье можно один раз. Закон не предполагает, что необходимо в обязательном порядке приватизировать жилье, это решение граждане принимают самостоятельно, уточняет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову.

Ранее пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин является сторонником бессрочной бесплатной приватизации жилья и доводил эту точку зрения до Кабинета министров.