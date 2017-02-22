В Башкирии разыскивается 14-летний воспитанник детдома Фото: МВД по РБ В Башкирии разыскивается 14-летний воспитанник детдома Фото: МВД по РБ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскивается 14-летний воспитанник детского дома. Артур Аликович Демченко 19 февраля ушел из учреждения, расположенного по адресу: город Дюртюли, улица Первомайская, 24/1. До сих пор о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы.

Был одет в красную шапку с надписью «Найк», темную куртку, темно-синие джинсы, черные берцы.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться в ОМВД России по Дюртюлинскому району. Контакты: 8-965-932-65-59, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.