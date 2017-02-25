Пьеса уроженца Башкирии поставлена на сцене МХТ им. Чехова

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пьеса уроженца Башкирии драматурга Ивана Андреева «Боюсь стать Колей» поставлена на сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова. Пьеса, которая получила первую премию в номинации «Для большой сцены» Международного конкурса современной драматургии «Евразия», погружает в гущу народной жизни — плацкартный вагон поезда, идущего из Башкирии в Екатеринбург.

Режиссер спектакля — Марина Брусникина, художник — Николай Симонов, над музыкальным оформлением работала Алёна Хованская. Роли исполнили Данил Стеклов, Ольга Литвинова, Валерий Трошин, Янина Колесниченко, Павел Ващилин, Мария Карпова, Армен Арушанян и Алёна Хованская. Постановка осуществлена в рамках проекта Вечера «Круг чтения» в МХТ.

«Сцену застилают матрацы — такие же, какие бывают в плацкартных вагонах. На белой стене нарисована железная дорога. Под пюпитрами с текстом стоят стаканы в подстаканниках, — так писал после читки пьесы сам автор. — Трудно описать, насколько я восхищен игрой актеров! С какой искренностью и любовью артисты прочли эту пьесу, насколько точно они оживили придуманных мною героев!».

Иван Андреев — драматург, журналист, режиссер. Родился в Ишимбае, окончил Башкирский республиканский техникум культуры по специальности «театральная режиссура». Ныне проживает в Екатеринбурге, работал тележурналистом. 15 февраля ему исполнилось 30 лет. Пьеса «Мой папа живёт в чемодане» вошла в шорт-лист конкурса «Евразия-2014»; пьеса «Чихуахуа» заняла третье место в конкурсе «Евразия-2015», вошла в шорт-лист конкурса фестиваля драматургии «Любимовка 2015»; пьеса «Кайнозой» вошла в шорт-лист «РОСКОН-2016», лонг-лист конкурса «Ремарка». Написал новую пьесу «Моя жена — Сталин». В Москве пьеса «Чихуахуа» Ивана Андреева ставилась еще в сентябре 2015 года на сцене Театр.doc — в рамках фестиваля молодой драматургии «Любимовка».