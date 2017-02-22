В Башкирии назначен ректор БАГСУ Фото: с сайта special.nfbgu.ru
В Башкирии назначен ректор БАГСУ
В Башкирии назначен ректор БАГСУ Фото: с сайта special.nfbgu.ru
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.
Распоряжением Главы Башкортостана ректором Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» назначен Ильгиз Кызыргулов.
Ильгиз Раянович Кызыргулов родился 4 ноября 1976 года в деревне Байгужа Ишимбайского района. Окончил Башкирский государственный университет. Доктор физико-математических наук.
Трудовую деятельность начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета.
В 2003-2006 годах — старший преподаватель, доцент кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета.
В 2006 году — главный специалист отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2006-2009 годах — проректор по учебной работе и связям с общественностью Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.
В 2009-2010 годах — начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования РБ.
В 2010-2011 годах — директор Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
В 2011-2012 годах — ректор Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.
В 2012-2013 годах — проректор по воспитательной работе Башкирского государственного университета.
В 2013-2015 годах — проректор по учебной работе Башкирского государственного университета.
В 2015-2017 годах — директор Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.