Башкирское отделение РГО входит в пятерку лучших региональных отделений России Фото: РГО по РБ















Башкирское отделение РГО входит в пятерку лучших региональных отделений России Фото: РГО по РБ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В период с 2015 по 2016 годы Башкирскому отделению Русского географического общества удалось подняться в рейтинге всех отделений РГО России, с последнего 85 места на пятое. «Стратегическая задача, поставленная год назад Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым, выполнена, это наша общая победа. Следующая наша цель – стать в ближайшие два-три года лучшим отделением РГО в России. Уверен, и эта амбициозная цель нам по плечу», – отметил на итоговом собрании организации руководитель РГО по РБ КамильЗиганшин.

Башкирскому отделению РГО насчитывается более 60 лет, в его состав сегодня входят 120 членов РГО. Это единственное отделение в стране, где местные отделения (МО) созданы во всех районах и городах республики. Так, силами Давлекановского МО открыт музей РГО, в котором хранятся и демонстрируются различные экспонаты, в том числе уникальная коллекция минералов. Абзелиловское отделение развернуло активную работу по очистке территории и по борьбе с браконьерством, кроме того, здесь открыта станция передержки диких животных и птиц. Дирекцией РГО по РБ разработан конкурс на лучшее местное отделение. Для поощрения шести лучших предусмотрен премиальный фонд в размере 130 тысяч рублей.

Отделение РГО работает в различных направлениях. В сфере экологического просвещения и популяризации географических знаний взаимодействует с Министерством образования РБ и образовательными учреждениями. Для победителей олимпиад по географии и экологии во время летних каникул был организован лагерь «Юный географ» на озере Кандры-Куль. 36 школьников, получивших наибольшее число наград на олимпиадах, были поощрены путёвками в федеральные детские центры: «Смена» в Анапе, «Артек» в Крыму, «Океан» в Приморском крае. В июле был организован и проведен первый слет учителей географии республики в Белорецком районе, где обсуждались накопившиеся проблемы в сфере географического образования, выработаны предложения по его реформе. В этом году республиканский слёт учителей географии будет проводиться на базе Бирского отделения с участием Главы региона. Отделение РГО ведёт и экспедиционную деятельность. В прошлом году команда, возглавляемая опытным альпинистом Александром Лынником, подняла флаг РГО на самую высокую точку Европы – Эльбрус. Восхождение было посвящено 50-летию фильма Станислава Говорухина «Вертикаль» с участием Владимира Высоцкого. Депутатом Госсобрания Вячеславом Аброщенко проведены экспедиции «Под знаменем Победы» и «Защитим бурзянскую пчелу». Налажено взаимодействие с рядом региональных отделений, особенно плотное — с Крымским, в сфере развития программы «Шёлковый путь». Под эгидой РГО проводятся работы по созданию атласа птиц города Уфы, а также Республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии». Организована работа по спасению единственной в России пещеры, где сохранился реликтовый лёд — Аскынской. Установлено ограждение, завершается работа по землеотводу, предстоит обустройство пещеры безопасным спуском, лестницами, ограждением, а также изготовление и установка теплового экрана для поддержания температурного режима в гроте. На прилегающей поляне планируется создать совместно с БГПУ студенческий научный стационар. «Данная местность с близлежащими пещерами Киндерлинская (Победа), Леднева, Октябрьская, скал Калим-Ускан, Мамбет, Кузгенак, гор Тратау и Юрактай, карстового озера Тугар-Салган, настолько живописна и богата природными объектами, что наше предложение по созданию парка Зилим приобретает уже реальные контуры», — отметил Камиль Зиганшин.

«Приближается 100-летие со дня образования Республики Башкортостан. Сейчас ведутся переговоры с РГО Киргизии и РГО Кабардино-Балкарии о восхождении в 2018-2019 годах на безымянные вершины Памира и Кавказа с присвоением им имени нашей республики, – рассказал о планах Камиль Зиганшин. – На днях завершается согласование с МЧС и Турсоюзом Положения о новом конкурсе на звание «Уральский барс». Оно будет присваиваться тому, кто поднимется на семь вершин Южного Урала высотой более 1 км. Весной предстоит установить стелы на крайних точках Башкирии и в её географическом центре. Эти точки намечено сделать популярными туробъектами. На территории, примыкающей к санаторию «Зелёная роща» в Уфе, запланирована работа по созданию медовой деревни. В ней предполагается разместить всю линейку ульев и бортей, инвентарь пчеловодов, проводить дегустацию, продажу мёда, медовухи и продукции жизнедеятельности пчёл (перга, маточное молочко, прополис). Рядом с этим местом расположено древнее городище, ниже Дудкинские пещеры. Эти объекты можно объединить в единый туристический кластер. Воплощение еще одного проекта в жизнь — «Гавань для стоянки яхт в Уфе» — позволит не только украсить и оживить набережную столицы, но и создать современный, конкурентоспособный водно-спортивный комплекс, обеспечивающий широкие возможности как для развития парусного и гребного спорта, так и для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня. Уже выполнены изыскания и сделан проект. Есть инвестор, готовый взять на себя все дноуглубительные и строительные работы. Дело осталось за получением разрешения на производство работ».