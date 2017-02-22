В больнице Башкирии скончалась трехлетняя девочка от ветрянки Фото: скиншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В больнице Башкирии скончалась трехлетняя девочка от ветрянки Фото: скиншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в стенах давлекановской больницы умерла трёхлетняя девочка. Родители винят врачей в нерасторопности. Медики никак не могли поставить диагноз, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам матери, малышка была долгожданным ребенком. Росла веселой и жизнерадостной, пока не заболела ветрянкой. Через пять дней легкопереносимое заболевание обернулось трагедией. Отец девочки обвиняет врачей в некомпетентности. Родителей они убеждали, что это лишь ветрянка — лечили девочку мазью, жаропонижающим и спазмолитическим средствами, которые не помогли.

Маленькую пациентку два дня обследовали в Давлекановской центральной районной больнице. Мать с ребенком вынуждены были ходить из отделения в отделение по улице и коридорам медучреждения. При этом у девочки было инфекционное заболевание. Когда состояние малышки стало критическим, ее перевели в отделение реанимации. Отец ребенка настоял обратиться за помощью в Уфу, но столичным медикам осталось только констатировать смерть девочки.

Со ссылкой на отсутствие результатов экспертизы родителям до сегодняшнего дня не сообщались ни результаты последнего УЗИ брюшной полости, ни причина смерти их дочери. Заподозрив неладное, они решили обратиться полицию и надзорные органы. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают точную причину смерти ребенка. В районной больнице проводится собственная проверка.