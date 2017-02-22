«Салават Юлаев» уступил в Казани на последней секунде Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» уступил в Казани на последней секунде Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Казани завершился первый матч стартового раунда Кубка Гагарина-2017. Местный «Ак Барс» вырвал победу у уфимского «Салавата Юлаева» — 2:1.

Хозяева открыли счет за пять минут до конца первого периода, использовав большинство. Но до перерыва успели пропустить также в неравных составах, Кирилл Капризов сравнял результат. В дальнейшем обе команды не использовали множество голевых моментов.

А когда соперники уже были готовы сражаться в овертайме, уфимцы прозевали быструю атаку Казани и пропустили гол на последней секунде основного времени — 1:2.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 24 февраля в Казани.