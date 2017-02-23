Миниахмет Аглиуллин педагог и писатель (к 90-летию со дня рождения)

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Миниахмета Кабировича Аглиуллина известного башкирского писателя-прозаика автора романов, многих повестей и рассказов.

Миниахмет Аглиуллин родился 23 февраля 1927 года в деревне Талачево Стерлитамакского кантона Башкирской АССР, ныне Стерлитамакского муниципального района Республики Башкортостан. Основателем этой деревни считается Талас Мирясев, припущенный на земли башкир Яик-Субы-Минской волости в 1669 году. В начале XIX века деревня насчитывала 22 двора, в ней проживало 70 башкир и 75 тептярей.

До окончания Великой Отечественной войны будущий писатель работал в местном колхозе. Затем трудился электромонтером в системе коммунального хозяйства города Стерлитамака. В 1946-1949 годах учился в Юматовском техникуме пчеловодства. По окончании с отличием техникума вернулся в родную деревню, где стал работать учителем начальных классов. В дальнейшем посвятил свою жизнь педагогической деятельности.

В 1955 году Миниахмет Аглиуллин с отличием закончил биологический факультет Башкирского государственного педагогического института. Более тридцати лет, до 1988 года, работал учителем химии, завучем, директором Талачевской школы Стерлитамакского района. По его инициативе в школе был организован краеведческий музей.

В литературу Миниахмет Аглиуллин пришел в 70-е годы прошлого столетия. В первом своем сборнике рассказов «Мы живем в лесу», изданном Башкнигоиздатом в 1977 году, писатель поднимает экологические проблемы, стремится пробудить у юного поколения чувство бережного отношения к окружающей среде, воспитать детей зрелыми защитниками природы. В повести «Бабушка Хандугас и ее односельчане» он рассказывает о жизни, духовных исканиях, трудовых буднях деревенской молодежи. Научно-фантастическая повесть «Приключения Елансая» принесла ему широкую популярность среди молодых читателей. В книгу «Талач» вошли статьи, очерки, зарисовки, воспоминания об истории деревни Талачево и знаменитых людях села. С 1982 года он являлся членом Союза писателей.

В последние годы жизни Миниахмет Кабирович упорно работал над большими эпическими жанрами, в результате возник роман-хроника «Стерля», художественно исследующий историю возникновения этого города, процесс развития социально-общественного самосознания народа. В третьей книге романа описывается жизнь и деятельность исторических личностей Гибада Алпарова, писателя Галимджана Ибрагимова, выдающегося историка и политика Ахметзаки Валидова, жизнь и дела которых тесно связаны со Стерлитамаком. Первая книга романа вышла отдельной книгой в Башкнигоиздате в 1996 году и вызвала большой читательский интерес.

Уже после смерти писателя, в 2005 году, вышла книга «Ашкадар» вторая часть его романа-хроники. В разное время писателем были написаны десятки рассказов, очерков и воспоминаний, напечатанных в республиканских газетах и журналах.

За большие заслуги в области образования и литературы Миниахмету Аглиуллину присвоены звания «Отличник народного образования», «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Он удостоен литературной премии им. Гали Ибрагимова.

В жизни Миниахмет Кабирович был очень скромным и деликатным человеком, большим патриотом родной земли.

Умер он 21 августа 2003 года на 76 году жизни. В память об Миниахмете Аглиуллине на здании Талачевской средней школы в 2004 году была установлена мемориальная доска.

Биография писателя приводится в первом томе Башкирской энциклопедии, на сайте «Литературная карта Республики Башкортостан», справочнике «Писатели земли башкирской», справочной литературе.