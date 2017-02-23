В Башкирии проходят уроки безопасного поведения на железной дороге Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии проходят уроки безопасного поведения на железной дороге Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В республике реализуется программа по информированию пассажиров о правилах безопасности на железной дороге и в электропоездах.

Как сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании, в прошлом году ее сотрудники провели более 20 профилактических уроков для учащихся школ, расположенных, в частности, вблизи железнодорожных объектов. Программа занятий содержала как лекционную, так и интерактивную часть, где детям предлагалось самостоятельно продумать и изобразить на бумаге наиболее весомые аргументы соблюдения правил безопасности для своих друзей и родных. Кроме этого активная работа по информированию ведется в СМИ и социальных сетях.

Железнодорожники напоминают основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить здоровье и жизнь:

— необходимо быть внимательными при переходе путей, снимать наушники и капюшоны; нельзя заходить за ограничительную линию у края платформы;

— не переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

— не переходить переезды при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации и закрытом шлагбауме;

— не проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

— на станциях не подлезать под вагон и не влезать на крыши вагонов;

— пересекать железнодорожные пути следует только в предназначенных для этого местах: по пешеходным мостам, настилам, конкорсам и переездам

— не приближаться и не трогать подозрительные предметы, сообщать о них работникам полиции.