В Уфе откроется выставка «Брестская крепость. Дорогами памяти»

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

28 февраля 2017 года в Республиканском музее Боевой Славы откроется выставка «Брестская крепость. Дорогами памяти», раскрывающая 180-летнюю историю Брестской крепости, предоставленная ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

На выставке представлено более 230 фотографий и документов из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Экспозиция раскрывает историю крепости с начала ее строительства до сегодняшних дней. Посетители смогут ознакомиться с хроникой одного из первых сражений Великой Отечественной войны, прочувствовать трагедию людей, оказавшихся в окруженной крепости в невыносимых жизненных условиях, узнать об их борьбе против превосходящих сил противника. Героическая оборона Брестской крепости, длившаяся с 22 июня по 20 июля 1941 года, стала яркой страницей в истории нашей страны. В результате внезапного нападения гарнизон крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии. Однако немецкие войска встретили яростный отпор ее защитников. Советские воины до конца сдерживали натиск неприятеля, большинство из них погибли. Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», нацарапанная 20 июля 1941 года.

В тематической инсталляции «Они первыми встретили войну», основной экспозиции Республиканского музея Боевой Славы представлены сведения о 55 уроженцах республики – участниках обороны Брестской крепости.

Торжественная церемония открытия международной выставки «Брестская крепость. Дорогами памяти», пройдет с участием советника Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Петра Балтруковича и представителя Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслана Гизатуллина.

Открытие выставки в 11.30 час., 28 февраля 2017 года по адресу: г.Уфа, ул. Комарова, д.7.

Выставка работает до 29 марта 2017 года. Вт.-Вс. с 11:00 до 18:00 час, Пт. с 14:00 до 21:00 час. Пн. выходной день.

Дополнительная информация по телефону: 260-44-16.

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