В Башкирии многодетная мама попросила детское питание у Главного федерального инспектора

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии многодетная мама из Уфимского района пожаловалась на то, что ее семья не обеспечивается бесплатным детским питанием. Женщина обратилась к главному федеральному инспектору Михаилу Закомалдину в ходе личного приема. Вместе с супругом, гражданином другой страны, она воспитывает четверых детей. Муж не работает, семья признана малоимущей, остро нуждается в данной мере социальной поддержки.

Заместитель министра здравоохранения региона Рамиль Хамитов подробно рассказал, кто в Башкирии может получать бесплатное детское питание. Так, к примеру, кашами обеспечиваются малыши до двух лет и только по медицинским показателям, таким как недобор в весе. А возможность получать молоко, кефир и творог есть лишь у жителей Уфы, так как данное решение самостоятельно принимает муниципалитет.

«Мы должны учитывать возможности республиканского бюджета, а они не безграничны, ведь под программу бесплатного обеспечения питанием детей до 3 лет попадает очень много семей. На наш взгляд, сегодня назрела необходимость менять нормативы данного документа, который был принят еще в 2007 году. Думаю, необходимо сузить круг претендентов, но при этом увеличить объемы помощи», — сказал замминистра.

Чиновник пообещал заявительнице, что к их проблемам отнесутся с пониманием и не оставят без должного внимания.

Жители города Уфы, сотрудники одного из предприятий обратились к Михаилу Закомалдину с коллективной жалобой. Дорогу к их комбинату не чистят. Сотрудникам приходится каждый день добираться до работы пешком по проезжей части. Михаил Закомалдин дал поручение представителям администрации Советского района скорректировать планы уборки данного участка, «ведь здесь речь идет о человеческих жизнях».