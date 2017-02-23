В Уфе формируют Молодёжную общественную палату

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Молодёжную общественную палату сформируют при городском Совете Уфы. Решение о проведении конкурсного отбора в палату приняли накануне депутаты горсовета. Срок полномочий предыдущего состава Молодёжной общественной палаты истёк вместе с полномочиями депутатского корпуса Уфы третьего созыва, пояснили в пресс-службе Совета.

Конкурс будет проводиться по новым правилам.

"В частности сокращено с трех до двух число членов Палаты, включаемых в неё по представлению Президиума Совета и по представлению главы Администрации города. Таким образом, повысились шансы тех, кто участвует в конкурсе на общих основаниях. Также был сокращён двух этапов сам конкурс по формированию Палаты", – сказал Анатолий Горячев.

Заявки на участие в конкурсном отборе в Молодёжную общественную палату будут приниматься с 1 по 10 марта. Каждому кандидату необходимо будет представить свой социальный проект, нацеленный на решение конкретных проблем города или одного из его микрорайонов.

Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом из них комиссия в течение не более чем 15 дней после окончания приёма документов рассмотрит актуальность, инновационность и практическую реализуемость предложенных кандидатами проектов.

Ко второму этапу будут допущены не более 50 кандидатов из числа тех, кто пройдёт первоначальный отбор. Второй этап пройдёт в виде защиты проектов и собеседования с кандидатами.

После проведения второго этапа комиссия подведёт итоги и выберет 15 лучших участников. Из них и из четырёх кандидатур, выдвинутых по представлению Совета и Администрации города, будет сформирована Молодёжная общественная палата. Также конкурсная комиссия сформирует резервный список Молодёжной общественной палаты из девяти человек.

Молодёжная общественная палата при городском Совете Уфы создаётся для представления интересов молодёжи в органах местного самоуправления, содействия в разработке нормативных и правовых актов в области защиты прав и интересов молодёжи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодёжи в городском округе. Впервые Палата была создана в 2009 году. Сейчас идёт формирование третьего состава Палаты.

Принимать участие в конкурсе и входить в состав Молодёжной общественной палаты могут граждане в возрасте от 16 до 30 лет включительно, проживающие на территории Уфы. Срок полномочий Палаты равен сроку полномочий городского Совета Уфы действующего созыва.