В Уфе столкнулись Renault Sandero и Lada Granta Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе В Уфе столкнулись Renault Sandero и Lada Granta Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в четверг вечером в ДТП на улице Сельской Богородской пострадали три человека. По данным столичной автоинспекции, 25-летний водитель «Рено Сандеро» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с «Ладой Грантой», которую вел 47-летний уфимец.

В результате аварии водитель «Рено» получил переломы, его 30-летняя пассажирка – травмы головы. Водитель «Гранты» также получил ушибы, ему оказали помощь и отпустили домой.

«Из-за гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, поэтому необходимо быть предельно внимательными и дисциплинированными на проезжей части, не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону», — отметили в ОГИБДД УМВД по Уфе.