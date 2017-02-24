Башкирия готовится принять первенство России по борьбе корэш

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

17-20 марта в Стерлитамаке пройдет первенство России по борьбе корэш, напомнили в Минспорта и молодежной политики РБ. В соревнованиях примут участие 300 юных спортсменов 2001-2002 и 1999-2000 годов рождения из 20 регионов страны. По результатам первенства победителям присуждается норматив кандидатов в мастера спорта.

Для участия приглашаются спортивные сборные команды по корэш, членам которых предстоит оспаривать медали всероссийских соревнований в следующих весовых категориях: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+, 90, 90+ кг. К фаворитам можно отнести команды Башкортостана, Татарстана, Перми, Оренбурга и Мари Эл. В соревнованиях будет разыграно четыре комплекта наград.

Напомним, первенство России по борьбе корэш среди юношей проводится ежегодно с 2011 года. В разные годы эти соревнования состоялись в Уфе, Казани, Йошкар-Оле, Красноуфимске, Чебоксарах и Казани.