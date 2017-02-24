УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В предстоящие выходные мотогонщики из Башкирии примут участие в трех крупных соревнованиях. В Уфе на стадионе "Строитель" пройдет ХХI чемпионат Европы по мотогонкам на льду, в котором примут участие гонщики шести стран. Среди представителей России — уфимец Николай Красников и стерлитамаковец Дмитрий Солянников, а в число запасных включены уфимцы Артем Афанасьев и Линар Магруфов.

В Тольятти состоятся заключительные этапы чемпионата России среди команд Суперлиги. В числе участников две команды из Башкирии: "Каустик" (Стерлитамак), занимающая третье место после четырех этапов, и "Башкортостан — ЦТВС имени Г.Кадырова" (Уфа), идущая на четвертом месте. Оба башкирских клуба ослаблены, поскольку их гонщики выступают на чемпионате Европы. За Стерлитамак поедут опытные Андрей Шишегов и Алексей Иванов, а также юниоры Никита Тарасов и Вадим Свинухов, за Уфу — немецкий легионер Гюнтер Бауэр и юниоры Никита Шадрин, Никита Богданов и Герман Ханмурзин. Нельзя не отметить, что за тольяттинскую "Мега-Ладу", которая попытается остановить лидера — "ЦТВС-Уралтранстром" (Каменск-Уральский) будет выступать стерлитамаковец Игорь Кононов, выигравший четыре этапа личного чемпионата мира. На него и делают основную ставку волжане.

В Глазове (Удмуртия) завершается чемпионат России среди клубов Высшей лиги. Тут также лидирует команда Каменска-Уральского, а на третьем месте находится СТК "Нефтекамск" в составе Дмитрий Буланкин, Сергей Балтачев, Антон Созыкин. Гонщики из Башкирии отстают на 10 очков от лидера, на три — от луховицкого "Подмосковья", и всего на одно очко опережают саранскую "Мордовию". Так что борьба и в Уфе, и в Тольятти, и в Глазове будет упорной, и предсказать результаты едва ли кто-нибудь решится.