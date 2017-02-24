«Салават Юлаев» проведет в Казани второй матч серии против «Ак Барса» Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» проведет в Казани второй матч серии против «Ак Барса» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В пятницу, 24 февраля, уфимский «Салават Юлаев» проведет второй поединок в серии до четырех побед Кубка Гагарина-2014 против казанского «Ак Барса». После первого поединка в Казани ведут «барсы» — 1:0, обыграв уфимцев на старте противостояния — 2:1.

Также пока в своих сериях Востока впереди: «Магнитка» против «Куньлунь Ред Стар» (4:2), «Барыс» (Астана) против челябинского «Трактора» (5:2) и омский «Авангард» против владивостокского «Адмирала» (2:1 1ОТ).

Матч в Казани начнется в 17 часов мск.