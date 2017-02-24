«Салават Юлаев» снова проиграл в Казани «Ак Барсу» - 1:2

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Казани завершился второй матч четвертьфинальной восточной серии Кубка Гагарина-2017. «Салават Юлаев» уступил местному «Ак Барсу» снова со скользким счетом 1:2.

Казанцы реализовали большинство в первом периоде усилиями Федора Малыхина — 1:0.

В начале третьего периода ошибку защитника Уфы Сами Леписте использовал Михаил Глухов — 2:0.

Энверу Лисину удалось также наказать казанцев за аналогичный эпизод — 1:2.

Но больше счет не изменился, хотя «Ак Барс» был очень близок к поражению пустых ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу команды из Татарстана, сражение переезжает в Уфу, где 26 февраля пройдет третий поединок.