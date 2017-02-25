В Уфе стартует XI конкурс на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы»

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» объявил о старте XI конкурса на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы». Основная цель конкурса – поиск и поддержка инициативных и созидающих уфимцев, кто своими делами способствуют процветанию и развитию города Уфа, а также имеет новые полезные идеи для их дальнейшего воплощения. К участию в XI конкурсе на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы» приглашаются инициативные жители Уфы, с активной гражданской позицией, которые с помощью своей деятельности стремятся сделать город еще более современным, перспективным и процветающим.

В 2017 году конкурс проходит по следующим номинациям: «Уфа – благоустроенный и экологически безопасный город»; «Уфа – город с растущим населением; «Уфа – богатый и экономически развитый город»; «Уфа – город больших достижений в науке, культуре и спорте»; «Уфа – город жителей с активной гражданской позицией»; «Уфа – город, развивающий традиции патриотизма»; «Общественное признание за заслуги перед городом».

Заявки принимаются с 1 по 31 марта 2017. Положение и условия конкурса доступны на сайте «Общественного фонда развития города», телефон для справок 8 (347) 282-99-97.

Конкурс на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы» учрежден и ежегодно проводится с 2006 года Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города». За 10 лет номинантами Премии стали 485 человек – активные горожане. В числе обладателей звания «Достояние столицы» — преподаватели вузов, деятели культуры и искусства, спортсмены, студенты, врачи, руководители детских и подростковых клубов, предприниматели, педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений, работники промышленной сферы и многие другие.