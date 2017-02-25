Стала известна причина, из-за которой экстренно эвакуировали посетителей «Меги» в Уфе Фото: из открытых источников Стала известна причина, из-за которой экстренно эвакуировали посетителей «Меги» в Уфе Фото: из открытых источников

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Службе спасения в Уфе прокомментировали информацию о частичном обрушении крыши в торговом центре «Мега».

Накануне вечером мегамол приостановил работу по техническим причинам, все посетители и сотрудники были эвакуированы. На место были направлены все необходимые экстренные службы. Специалисты исследовали конструкции магазина, никаких повреждений, представляющих угрозу безопасности персонала и посетителей, выявлено не было.

По словам управляющего ТЦ «Мега», центр был закрыт раньше времени из-за проведения технических работ по очистке кровли от снега. Сегодня, 25 февраля торговый центр будет работать в штатном режиме.