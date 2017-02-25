Пчеловоды Башкирии могут объединиться под коллективным брендом «Башкирский мед» Фото: БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Пчеловоды Башкирии могут объединиться под коллективным брендом «Башкирский мед» Фото: БНИЦ по пчеловодству и апитерапии

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пчеловоды Белорецкого, Абзелиловского, Бурзянского, Архангельского и других районов Башкортостана могут объединиться под коллективным брендом «Башкирский мед», чтобы организовать совместный закуп и продажи мёда. С данным проектом администрация Белорецкого района заявилась в фонд развития моно-городов, сообщает РБК-Уфа.

«Вопросов пока очень много. Сколько нужно меда, в чем его закупать, какой нужен мед? Наша пасека производит 5-10 тонн меда в год. Пока не до экспорта, хотя есть сертификат качества, дающий право продавать на территории России, в Беларуси и Казахстане, — рассказал один из крупнейших производителей Белорецкого района Алексей Быков. — Все уходит в местные магазины, по заказам отправляем и в другие города – Москву, Петербург, Краснодар».

«В первую очередь, возникнут трудности экономические – кто и по каким ценам будет этот мед закупать. Во-вторых, в Башкирии давно стоит вопрос покупки собственной лаборатории для исследований качества меда на наличие сторонних примесей и антибиотиков. Без сертификации качества выйти на мировые рынки практически невозможно. И главный вопрос: нужен ли наш мед там? На трассе М5 под видом башкирского продается очень много китайского меда, который примерно втрое дешевле нашего», — говорит пчеловод из Иглинского района, общественный деятель Ильгиз Калимуллин.

Экологичность башкирского меда является главным его конкурентным преимуществом на мировом рынке, где сейчас торгуется до 30 процентов фальсификата, считает вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Мулюков. Но в то же время слабо развита программа обучения пчеловодов современным способам, технологиям ухода за пчелами. Так, «Башкирский мед натуральный», выпускаемый уфимским ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» признан Роскачеством «натуральным, ничем не разбавленным», но он содержит остатки антибиотиков группы метаболитов нитрофуранов. Этот фактор снижает ценность мёда и делает невозможным экспорт. Применение препаратов не запрещено на территории России, но контролируется в странах Европейского Союза.

Чтобы приобрести оборудование, позволяющее выявить антибиотики, нужны инвестиции порядка 15 млн рублей. Активисты отрасли считают, что лаборатория должна быть государственной и доступной всем пчеловодам. Проверка меда на наличие широкого спектра запрещенных веществ должна стать обязательной для всех производителей.

Справка. Сегодня в республике в хозяйствах всех форм собственности насчитывается 357 тысяч пчелиных семей, основная их доля приходится на частный сектор — 301 тысяча (84 процента), крестьянско-фермерские хозяйства — 42 тысячи (12), в сельхозпредприятиях насчитывается 14 тысяч пчелосемей (4). В минувшем году в регионе произведено 11 тысяч тонн валового меда, в том числе 5,4 тысячи тонн товарного меда.