За прошлый год в Уфе построено свыше 768 тысяч квадратных метров жилья

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За 2016 год в Уфе построено свыше 768 тысяч квадратных метров жилья, сообщает администрация столицы. Этот показатель к уровню 2015 года снизился на 7 процентов, но это также является следствием общей ситуацией в экономике. Основная доля введенного в строй жилья – 57 процентов или 438 тысяч квадратных метров – приходится на многоэтажное строительство.

При этом городу требуется ежегодный ввод жилья не менее 800 тысяч квадратных метров. Большое внимание уделяется применению комплексного подхода к застройке территорий, при котором одновременно с жилыми домами строятся социальные объекты и дороги. Такими примерами можно назвать застройки микрорайонов «Дема-8», «Дема-9» и «Полесье» в микрорайоне Инорс.

Также для города остается актуальной задача обеспечения потребностей населения в социальных объектах. В 2016 году строились одновременно четыре школы, три из них будут введены в эксплуатацию уже в текущем году.