Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47

EUR 60.45

25 февраля Суббота

Уфа   °

В связи с обильным выпадением снега жителей Башкирии просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На территории Республики Башкортостан наблюдается обильное выпадение снега. На федеральных и республиканских трассах отмечается шквальный ветер, снежные переметы, гололед. В связи с осложнением погодных условий отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД по республике обращается ко всем водителям и участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости неукоснительного следования всех ПДД во избежание дорожно-транспортных происшествий.

На федеральных и республиканских дорогах затруднений для движения нет, сообщают экстренные службы. Однако происходят автоаварии, на данный момент без пострадавших.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме и нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. В случаях возникновения экстренных ситуаций водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же звонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.

Теги: ГИБДД
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть