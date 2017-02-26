«Салават Юлаев» - «Ак Барс»: седьмая «зелёная» игра сезона
УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В воскресенье, 26 февраля, уфимский «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала Восточной Конференции в Кубке Гагарина-2017.
После двух встреч в Казани в серии впереди «Ак Барс», выигравший обе кубковые встречи со счётом 2:1.
Вообще же, в нынешнем сезоне эти соперники встречались шесть раз, пока в этом противостоянии ничья — 3:3.
Поединок на «Уфа-Арене» начнётся в 14.30 мск.