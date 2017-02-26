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26 февраля Воскресенье

Уфа   °

«Салават Юлаев» - «Ак Барс»: седьмая «зелёная» игра сезона

СПОРТ

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 26 февраля, уфимский «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала Восточной Конференции в Кубке Гагарина-2017.

После двух встреч в Казани в серии впереди «Ак Барс», выигравший обе кубковые встречи со счётом 2:1.

Вообще же, в нынешнем сезоне эти соперники встречались шесть раз, пока в этом противостоянии ничья — 3:3.

Поединок на «Уфа-Арене» начнётся в 14.30 мск.

Теги: Хоккей,КХЛ
 
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