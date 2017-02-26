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26 февраля Воскресенье

Уфа   °

В Уфе со здания ожогового центра больницы №18 обрушилась труба

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе со здания ожогового центра городской клинической больницы №18 (улица Блюхера, 3) обрушилась труба вентиляционной шахты. Информация о случившемся поступила накануне в «Службу спасения 112».

На место происшествия немедленно выехали специалисты, сообщили в пресс-службе мэрии.

У трехэтажной больницы есть двухэтажный пристрой. Труба упала с третьего этажа на кровлю пристроя. В результате было повреждено железобетонное покрытие второго этажа и кабинет заведующего отделением.

В момент ЧП в медучреждении находились 58 пациентов и 16 сотрудников. Никто из них не пострадал, лечебный процесс не был нарушен.

Причины инцидента выясняются.

Теги: ЧП,больница
 
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