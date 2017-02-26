Смертельное ДТП в Башкирии: «Рено Логан» врезался в стоявший без аварийной сигнализации «КамАЗ» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ Смертельное ДТП в Башкирии: «Рено Логан» врезался в стоявший без аварийной сигнализации «КамАЗ» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Салаватском районе Башкортостана на 62 км трассы Кропачево-Месягутово-Ачит «Рено Логан» врезался в стоявший без аварийной сигнализации «КамАЗ». ДТП произошло накануне около 21.00.

По предварительным данным, 62-летний житель Дуванского района ехал за рулем иномарки со стороны Месягутово в направлении Кропачево. В это время на своей полосе движения из-за неисправности остановился грузовик. Водитель «Рено» несвоевременно заметил «КамАЗ» и врезался в него.

Автоавария унесла жизни хозяина легкового автомобиля и его 55-летней супруги. 29-летний житель Дагестана — водитель груженого пиломатериалами «КамАЗа», пояснил, что у него не работала аварийная световая сигнализация, а знак аварийной остановки он не выставил. Начато расследование, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.