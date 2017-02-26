Видные государственные деятели Башкортостана: Марат Миргазямов (К 75-летию)

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 75 лет Марату Парисовичу Миргазямову ‑ одному из руководителей нашей республики последних десятилетий.

Марат Миргазямов родился 26 апреля 1942 года в селе Караидель ‑ райцентре одноименного района Башкирской АССР, в семье сельских тружеников.

В 1961 году он окончил техническое училище №1 в Уфе. По распределению работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС. В 1966 году успешно окончил Уфимский нефтяной институт. Уже много позже, в 1984 году, заочно окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

На Уфимском НПЗ Марат Парисович получил первый производственный опыт, работая инженером-электриком, затем начальником участка и смены.

Молодого и активного инженера быстро заметили и вскоре предложили на партийную работу. Марат Миргазямов показал себя и там с наилучшей стороны, работая инструктором, заместителем заведующего отделом Уфимского горкома КПСС и вторым секретарем Орджоникидзевского райкома КПСС. В 1980 году Марата Парисовича пригласили на работу в Башкирский обком КПСС, где он являлся заместителем заведующего отделом организационно-партийной работы.

В 1982 году Марата Миргазямова избрали первым секретарем Туймазинского горкома КПСС. На этом ответственном посту он проявил свои лучшие качества ‑ энергию, богатый жизненный опыт, умение организовать работу, способность видеть перспективы. В те годы в городе нефтяников стало активно развиваться жилищное и промышленное строительство, социальная инфрастуктура.

В 1986 году Марат Парисович стал председателем Совета Министров Башкирской АССР, сменив на этом посту долгожителя Зекерию Акназарова. Этот период был очень нелегким как для республики, так и для всего бывшего Советского Союза. Рушились идеалы и мифы, ломались вековые традиции, в стране нарастало напряжение, падал авторитет незыблемой прежде коммунистической партии.

Заслугой Марата Парисовича можно считать то, что несмотря на назревающие перемены, митинги населения, аппарат правительства продолжал работать в прежнем режиме, не допустив брожения, популлизма и политиканства. В 1990-1991 году Марат Миргазямов являлся членом Центральной контрольной комиссии КПСС.

В 1990 году с избранием депутатского корпуса 12 созыва и Верховного Совета Башкортостана под руководством Муртазы Рахимова в республике образовалось два конкурирующих центра власти ‑ Верховный Совет и Совет Министров. В стране тогда шли бурные перемены, разгорелось противостояние между руководством СССР и Верховным Советом России, возглавляемым Борисом Ельциным.

Советский Союз тогда все еще жил по Конституции 1977 года, хотя 6 ноября 1991 года уже была запрещена коммунистическая партия. В Башкортостане, как и во всей стране, образовался правовой вакуум. Очень часто Верховный Совет республики, в большинстве своем настроенный на кардинальные перемены в государственном устройстве, допускал превышение своих полномочий, вторгаясь в прерогативы исполнительной власти.

В 1992 году Марат Миргазямов предложил программу развития фермерства в республике, было издано постановление правительства о реформировании агропромышленного комплекса. Это вызвало бурное недовольство в парламенте, который выступал за сохранение существующей колхозно-совхозной системы. В ноябре 1992 года решением Верховного Совета Башкортостана правительству было высказано недоверие, и Марат Миргазямов подал в отставку с поста председателя Совета Министров республики.

В 1992 году Марат Парисович стал генеральным директором завода Уфимского завода эластомерных материалов и конструкций (УЗЭМИК) и руководил им до 1998 года. По итогам 1996 и 1997 годов завод признавался лучшим среди предприятий города Уфы. В 1994 году Марат Парисович был избран членом совета директоров Башпромбанка, с 1997 года возглавлял этот совет.

За вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана Марат Миргазямов был награжден орденом Дружбы народов (2017). В прошлые годы он избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР 11-го созыва. В 1989-1991 годы являлся народным депутатом СССР по Бирскому национально-территориальному избирательному округу №503. В 1993 году выдвигался кандидатом в члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 1998 году ‑ кандидатом в Президенты Республики Башкортостан.

Биография Марата Миргазямова отражена в 4-м томе Башкирской энциклопедии, Википедии, ряде справочников.